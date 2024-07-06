بعثة الحج بوزارة الداخلية تستقبل آخر فوج من ضيوف الرحمن بمطار القاهرة

فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـــ، فقد اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج فى ضوء التيسيرات التى قدمتها بعثة حج القرعة لهم، حيث استقبل مطار القاهرة الأفواج الأخيرة من الحجاج لهذا العام.

وكانت رحلة حجاج القرعة لهذا العام متميزة فى خدماتها والتيسرات التى قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة أداء المناسك، فقد كانت إقامتهم فى فناداق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين.

وتعلوا وجوه الحجاج الفرحة لأداء فريضة الحج والنجاح الكبير لبعثة حج القرعة فى إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.

وهكذا عاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلةً إيمانية صادقة محملين بالآمال فى أن تغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء.