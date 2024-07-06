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السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعثة الحج بوزارة الداخلية تستقبل آخر فوج من ضيوف الرحمن بمطار القاهرة

عودة بعثة الحج
عودة بعثة الحج
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فى إطار اهتمام وزارة الداخلية ورعايتها لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1445هـــ، فقد اكتمل وصول أفواج حجاج القرعة إلى أرض الوطن بعد أن أدوا مناسك الحج فى ضوء التيسيرات التى قدمتها بعثة حج القرعة لهم، حيث استقبل مطار القاهرة الأفواج الأخيرة من الحجاج لهذا العام.

وكانت رحلة حجاج القرعة لهذا العام متميزة فى خدماتها والتيسرات التى قدمتها وزارة الداخلية للحجاج طوال فترة أداء المناسك، فقد كانت إقامتهم فى فناداق مجهزة بكافة وسائل الراحة بمكة والمدينة وتتميز بقربها من الحرمين الشريفين.

وتعلوا وجوه الحجاج الفرحة لأداء فريضة الحج والنجاح الكبير لبعثة حج القرعة فى إحاطتهم بالرعاية الصحية والمعيشية وتيسير تنقلاتهم بين المشاعر.

وهكذا عاد ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بعد رحلةً إيمانية صادقة محملين بالآمال فى أن تغفر الذنوب وتعود صحائفهم بيضاء.

وصول أفواج حجاج القرعة مناسك الحج إستقبل مطار القاهرة الأفواج الأخيرة