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السبت 06 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي أسرة "مليج" المتضررة من هبوط أرضي بمنزلهم

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، أسرة من قرية مليج التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك عقب حدوث هبوط أرضي بمنزل الأسرة مما أدى إلى ظهور تصدعات بجدران المنزل، بحضور المحاسب السيد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .


وفى لفتة إنسانية، قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم ومواد غذائية للأسرة المتضررة نظراً لظروفهم الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، وشدد المحافظ علي رئيس المدينة بالتواصل مع الأسرة وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم ، هذا وقدمت الأسرة الشكر لمحافظ المنوفية علي تلك اللفتة الطيبة والاستجابة الفورية لهم والوقوف بجانبهم .
 

هذا وقد أكد محافظ المنوفية أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك في إطار اللوائح والقوانين لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المنوفية شبين الكوم محافظ المنوفية مدينة شبين الكوم