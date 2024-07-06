مصرع شابين صعقًا أثناء عملهما داخل مزرعة مواشي بالغربية

شهدت قرية الأنبوطين التابعة لمركز السنطة فى محافظة الغربية، مصرع شابان، في العقد الثالث من عمرهما، صعقا بالكهرباء، حال عملهما داخل مزرعة مواشي، بقرية الانبوطين التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي السنطة العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.



مصرع اثنين



تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بوفاة اثنين داخل مزرعة مواشي، بقرية الانبوطين بدائرة مركز شرطة السنطة، صعقا بالكهرباء أثناء عملهم، وانتقلت مباحث الجنائية وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة كلا من، «كمال.ي» ويبلغ من العمر 25 عاما مقيم بعزبة العرب و«عبد اللطيف.ر» ويبلغ من العمر 24 عاما مقيم بقرية كفر طرنه، صعقا بالكهرباء، حال عملهم بأعمال صيانة، داخل مزرعة مواشي خاصة بأحد أصدقائهم، بقرية الانبوطين.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى السنطة العام، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثامين الي ذويها لدفنها بمسقط رأسهما.