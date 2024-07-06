9 يوليو.. 3 مطربات في مهمة رسمية بفرنسا

تحت رعاية السفارة المصرية في فرنسا، تقام احتفالية بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية الفرنسية والعيد القومي المصري يوم 9 يوليو في باريس.

ومن المقرر أن تضم الاحتفالية العديد من الفعاليات بحضور مسئولين حكوميين، نواب من البرلمان الفرنسي، ممثلو كبرى الشركات ومجتمع الأعمال ووسائل الإعلام، والشخصيات العامة الفرنسية، فضلا عن السفراء الأجانب المعتمدين لدى فرنسا أو لدى المنظمات الدولية في باريس، وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

وستشارك في هذه الاحتفالية النجمات مروة ناجي وريهام عبد الحكيم عن طريق إحياء ذكري كوكب الشرق أم كلثوم علي مسرح "غافو"، وظهور خاص للسوبرانو العالمية أميرة سليم، خاصة وأنه يتم هذا العام الاحتفال بمرور 100 عام على بداية أم كلثوم الفنية، الحفل تنظمه مؤسسة مرآة للثقافة والفنون.