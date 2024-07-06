مجلس جامعة سوهاج يقدم التهنئة لمحافظ الإقليم الجديد ونائبه

توجه مجلس جامعة سوهاج، اليوم، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة لتقديم التهنئة للواء عبد الفتاح نور الدين بمناسبة توليه منصب محافظ الإقليم، متمنيًا له كل التوفيق بمهمته الجديدة في خدمة الوطن وأن تشهد محافظة سوهاج في عهده المزيد من التقدم والإزدهار، وذلك بمقر ديوان عام المحافطة.

وخلال اللقاء رحب النعماني باللواء عبد الفتاح نور الدين في بلده الثاني سوهاج، متمنيًا له استكمال مسيرة العطاء، لتحقيق الإنجازات للمجتمع السوهاجي، والنهوض به، بما يخدم رؤية القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة، وطموح الشعب، كما قدم التهنئة للدكتور محمد عبد الهادي لتعيينه نائباً لمحافظ سوهاج.

وتناول اللقاء التأكيد علي استمرار التعاون الهادف والبَنَّاء بين الجامعة والمحافظة، باعتبارها شريكًا للمحافظة في كافة أعمال التنمية والتطوير في جميع المجالات العلمية، والبحثية، والاستشارية، والخدمات الصحية، خاصة و أن جامعة سوهاج تُعد بيت خبرة واستشارة في العديد من المجالات والتخصصات، بما تمتلكه من كوادر بشرية ذي كفاءة عالية، وإمكانيات مادية، تسهم في حراك تنمية محافظة سوهاج، وتستكمل مسيرتها بتقديم سواعدها؛ لخدمة إقليم الصعيد.

كما تقدم النعماني، بخالص شكره وتقديره، للواء طارق الفقي محافظ سوهاج السابق؛ على ما قدمه لأهالي المحافظة خلال فترة توليه، وما وضعه من خُطط استهدفت تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات في شتى المجالات داخل المحافظة، متمنيًا له موفور الصحة والعافية.