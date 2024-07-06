ختام البرنامج التدريبى للمحتوى الرقمى بأكاديمية المتحدة للإعلام

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تفاصيل حفل ختام البرنامج التدريبي للمحتوى الرقمي، حيث اختتمت أكاديمية المتحدة للإعلام "UMA" المستوى الثاني من البرنامج التدريبي في مجال المحتوى الرقمي، الذي تم تنظيمه لعدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث شهد البرنامج مشاركة متميزة من العاملين بالقنوات العامة.

أقيم حفل الختام في مقر أكاديمية المتحدة للإعلام، وبدأ بكلمات ترحيبية من القائمين عن أكاديمية المتحدة، الذين عبروا عن فخرهم بالتحصيل العلمي والمهارات الجديدة التي اكتسبها المتدربون، وأشادوا بأهمية تطوير الكفاءات الإعلامية لمواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام الرقمي.وتضمن حفل التكريم توزيع شهادات التقدير على المتدربين، الذين أعربوا عن امتنانهم للشركة المتحدة على هذه الفرصة القيمة التي ساهمت في تطوير مهاراتهم وتعزيز معرفتهم في مجال المحتوى الرقمي.

وكانت دورة المحتوى الرقمي قد استهدفت التدريب على أحدث الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات، واستراتيجيات التسويق الرقمي، وإنتاج، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، واستمرت الدورة على مدار أسبوع كامل، تخللتها محاضرات وورش عمل تطبيقية قدمها خبراء ومتخصصون في المجال.

كما تضمن البرنامج التدريبي، التعاون مع "شركة تيك توك"، بتنظيم ندوة نقاشية، تضمنت الأساليب والتقنيات المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي على منصة "تيك توك"، وكذلك أحدث طرق تحليل البيانات للمنتجات وكذا التقنيات المستخدمة إنتاج وإدارة "الفيديو" بشكل فعّال على منصة "تيك توك"، فضلًا عن استراتيجيات التسويق الرقمي، وتقنيات نشر "الفيديو" عبر منصة "تيك توك".