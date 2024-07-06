رئيس جامعة أسيوط يتفقد القرية الأوليمبية لمتابعة أنشطتها الرياضية خلال الإجازة الصيفية

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ متذ قليل جولة تفقدية؛ بالقرية الأوليمبية بالجامعة؛ لمتابعة أنشطتها الرياضية التى تقدمها، لمرتاديها من داخل وخارج الجامعة، خلال الأجازة الصيفية.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي؛ بالأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقدمها القرية الأوليمبية بجامعة أسيوط خلال الأجازة الصيفية؛ داخل قطاع الملاعب المفتوحة والمغلقة، والإستاذ الرياضي، ومجمع السباحة الأوليمبي، هذا فضلاً عن الأنشطة الفنية، والثقافية، والإجتماعية، والمعسكرات الطلابية والمسابقات والندوات وغيرها.

وأكد رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة لمرتادي القرية الأوليمبية، التي تعد إحدى الصروح الرياضية الرائدة على مستوى محافظة أسيوط، ومحافظات صعيد مصر، مشيراً أن ذلك يأتى فى إطار خطة الجامعة الهادفة إلى؛ توظيف ما تتمتع به من مرافق، ووحدات؛ لخدمة أفراد المجتمع من داخل الجامعة، وخارجها.

ورافق رئيس جامعة أسيوط خلال الجولة؛ الدكتور أحمد صلاح قراعة المشرف العام على مركز الخدمة العامة بالقرية الأوليمبية بالجامعة، والدكتور هيثم ابراهيم محمود مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وشملت الجولة التفقدية؛ زيارة لمجمع السباحة الأوليمبي؛ والذى يشتمل على؛ حمامين سباحة، يقدمان أنشطة؛ لتعليم، والتدريب على السباحة طوال الاجازة الصيفية، مشدداً على أهمية الالتزام بأعمال الصيانة الدورية بهما، ومعالجة المياه وتنقيتها دورياً؛ لحماية المرتادين.

كما تضمنت الجولة؛ تفقد "قاعة تنس الطاولة" بالقرية، والتى تعد مقراً لتعليم، وتدريب هذه الرياضة؛ كجزء من النشاط الصيفي الرياضي للقرية.

وشملت الجولة؛ زيارة للإستاد الرياضي؛ للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة التى خضع لها مؤخرا، ومدى جاهزيته لبدء النشاط الرياضي الخاص بكرة القدم خلال الأجازة الصيفية.

وأثنى رئيس الجامعة؛ على الجهد المبذول من إدارة القرية الأوليمبية بالجامعة، متمنياً لهم الاستمرار فى التطوير من أجل خدمة كافة المترددين على القرية الأوليمبية.

ومن جهته؛ أكد الدكتور أحمد صلاح قراعة، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً فى تلبية كافة الاحتياجات للقرية؛ للاستمرار فى القيام بأنشطتها على الوجه الأمثل، كاشفاً ان القرية قد شملت بعض أعمال الإحلال والتحديث -خلال الفترة السابقة- فى بعض الملاعب، والقاعات الرياضية، وذلك؛ للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة المترددين عليها من داخل وخارج الجامعة.