الكشف على 706 مواطنين في قافلة طبية مجانية بقرية الحلفاية بحري بقنا

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، بأن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 706 مواطن فى 7 تخصصات طبية بواقع " 151 حالة باطنة ، 79 حالة جراحة ، 20 حالة أمراض نساء وتوليد ، و 163 حالة طب اطفال ، 168 حالة جلدية و 40 حالة تنظيم الأسرة و 85 حالة أسنان"، مشيرًا إلى أنه تم صرف العلاج بالمجان، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 25 حالة و 10 حالات موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 26 حالة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 93 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية، وغير المعدية.