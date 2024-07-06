"القاهرة الإخبارية" يكشف سر هجوم حزب الله على قاعدة "بيت هلل"

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، إن استهداف بيت هلل اليوم ليس الأول، ولكن هذه المرة مختلفة والسبب أن حزب الله استهدف مرابض لمدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنها هي التي قامت باستهداف منازل مواطني الجنوب اللبناني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله أصبح يرد على مصادر النيران ذاتها التي تقوم باستهداف المواطنين اللبنانيين، ومنازلهم، الأمر الذي يعني أن حزب الله لديه قدرات أكبر في تحديد مصادر إطلاق النار بشكل أكبر، فبالتالي خرج سرب من المسيرات الهجومية يهاجم مواقع المدفعية في قاعدة بيت هلل.

وأوضح سنجاب، أن المسيرات التابعة لحزب الله أصابت أهدافها، رغم ما أعلنته إسرائيل من اعتراض بعض المسيرات.