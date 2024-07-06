بيع القمامة بدلًا من إلقائها.. بورصة إلكترونية للمخلفات ومصانع التدوير

صرح المهندس أمين حسن النقيب العام لنقابة العاملين بالنظافة وتحسين البيئة، بأنه من المنتظر إعلان انطلاق اول موقع إلكتروني وابليكيشن يتعلق بالمخلفات، وذلك بالقريب العاجل ويحمل عنوان”E.g.cycle"او “ بورصة المخلفات المصرية "

واوضح النقيب العام للعاملين بالنظافة، بانه من المقرر مناقشة كل المواضيع المتعلقة باسعار المخلفات والقمامة وطرحها على السوق بشكل يومي.

وأكد العاملين بالنظافة في تصريح حصري "البوابة نيوز"، بان هذا الموقع سوف يمثل بورصة المخلفات بجمهورية مصر العربية، حيث سيتم طرح الاسعار، وتعريف المواطنين المعنيين والمهتمين بأمرها، والذي يمثلون في القائمين على العمل بمنظومة المخلفات، سواء الجمع، او الفرز، او التدوير، بالاضافة الى حركة البيع والشراء، والمتمثله في الاستثمار في المخلفات.

منوها ان هذا الموقع يمثل نواة، بحيث يكتسب المواطنون ثقافة أسعار المخلفات، وأن أصبح لها سوق معروف مثل باقي الاسواق، وسوف يتم تعريفهم على اسعار الكميات والاصناف، بحيث نستطيع بان ننشئ قاعدة بيانات كاملة لجميع المخلفات يوميا، بالاضافة الى عمليات التدوير المتعلقة بها.

واكد بان بورصة المخلفات المعلن عنها من خلال موقع"E.g.cycle "، ستكون اسوة ببورصة الذهب، حيث ان اسعار المخلفات سوف تختلف كل يوم عن الاخر، مشيرا الى ان اي مواطن يستطيع معرفة اصناف المخلفات من خلال تلك البورصة.

قائلا:" ان الموقع الالكتروني E.g.cycleسوف يكون لديه تواصل كبير مع كل مصانع تدوير المخلفات، لتحديد اسعار كل صنف منها"، مؤكدا بان السوق هو الذي يستطيع تحديد سعر كل صنف كل يوم على حدة.