أردوغان يحضر مباراة تركيا وهولندا بربع نهائى يورو 2024

تشهد مواجهة اليوم السبت، بين المنتخب التركى، ونظيره الهولندي، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتى تستضيفها دولة ألمانيا، حضور الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

والمنتظر أن يحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى برلين قبل وقت قليل من انطلاق المباراة منتخب بلاده، وسط جدل كبير بشأن العقوبة التي وقعها الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" على التركي ميريح ديميرال، بعد الاشارة التى لوح بها فى احدى المباريات.

وأكد مكتب أردوغان، أن الرئيس التركي سيصل إلى برلين قبل وقت قصير من انطلاق المباراة على الملعب الأولمبي ببرلين، وأنه سوف يغادر مساء نفس اليوم.

ولم يكشف مكتب اردوغان عن أي مواعيد أخرى في ألمانيا حتى الآن، كما لم يعلق أردوغان على عقوبة الإيقاف لمباراتين التي فرضها يويفا على المدافع ديميرال.

وقام ديميرال بتشكيل أصابعه على شكل رأس ذئب بعدما سجل الهدف الثاني في المباراة، التي فاز بها المنتخب التركي على نظيره النمساوي بهدفين لهدف فى دور ثمن النهائي.

وتشير هذه التحية المثيرة للجدل، إلى حركة يمينية متطرفة ‏معروفة باسم "أولكوكو" أو "الذئاب الرمادية"، التي ترتبط بالحلفاء السياسيين للرئيس ‏التركي رجب طيب أردوغان، أي حزب الحركة القومية المتطرف في تركيا‎.‎

ورفض أردوغان الانتقادات الموجهة لهذه الإيماءة، قائلا إنه كان يعبر فقط عن حماسه.