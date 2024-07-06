محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز استدامة للتدريب والتطوير

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مركز استدامة للتدريب والتطوير، بديوان عام المحافظة.

وأشاد بجهود التطوير والبرامج التدريبية، والذى يعد مركزاً متميزًا للتدريب والتطوير على مستوى المحافظة وإقليم الدلتا، لتقديم برامج تدريبية متنوعة تلبى إحتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والعاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة وكافة فئات المجتمع وتطوير قدراتهم لخدمة المجتمع.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الهدف من التدريب والتطوير هو تحقيق الريادة فى تطوير العنصر البشرى والرقمنة فى نطاق المحافظة بطريقة تواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة وإبتكار نظم وأساليب أكثر كفاءة وفعالية، وتقديم تدريب تفاعلى عالى الجودة قائم علي الجدارات لتحسين أداء وإنتاجية رأس المال البشرى بالمحافظة، لتحقيق الاستدامة ومنها "التميز - الإبداع - التكامل - العمل المؤسسى - القيادة - الشفافية".

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن الهدف أيضاً تدريب وتأهيل كافة فئات المجتمع من القطاعات المختلفة والأفراد، وذلك إستجابة لمتطلبات سوق العمل الآخذة فى النمو والتطور، وتقديم خدمات التدريب والتثقيف والحلول الاستشارية عالية الجودة وفق معايير عالمية وإقليمية ومحلية وبطرق ابتكارية ومتطورة، والقيام بدور مجتمعى مستدام فى دعم المستفيدين من الفئات المجتمعية المختلفة ببرامج تدريبية نوعية تراعى البعد الإجتماعى، والمشاركة فى تنفيذ برامج التدريب التحويلى لتنمية مهارات شباب الخريجين على برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات وبرامج التأهيل لسوق العمل، وذلك بأسعار مخفضة تراعى البعد الإجتماعى ولا تهدف للربح.

ومن جانبه، قال نائب محافظ كفرالشيخ، إن المركز يقدم العديد من الخدمات التدريبية مثل، برامج التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات Digital Transformation & IT، وبرامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الألى ICDL الدولية، وبرامج اللغة الإنجليزية English courses، وبرامج المحاسبة الإلكترونية E- accounting، وبرامج تصميم الجرافيك والفوتوشوب Graphics & Photoshop، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية والتغيرات المكانية ARC GIS، وبرامج التحليل الإحصائى وتحليل الأعمال SPSS – Business Analysis، وبرامج البرمجة - الشبكات – تصميم المواقع Programming – Networking – Web Designing، وبرامج صيانة الحاسب الآلى Maintenance.

وأكد أن إستدامة؛ مركز إختبارات دولية معتمد من ICDL Arabia، حاصل على شهادة الجودة ISO 9001، وشهادات حكومية معتمدة، فضلًا عن خبرات متراكمة فى مجال التدريب والتطوير لما يزيد عن 20 عامًا، بالإضافة إلى محاضرين متخصصين باعتمادات محلية ودولية، ومعامل وقاعات تدريبية مجهزة بأحدث التقنيات، ونظام متابعة التعلم وقياس الأثر المستمر، وبرامج تدريبية مصممة لمختلف الفئات العمرية (أطفال - شباب)، ومواعيد مرنة للدراسة وبرامج الدراسة الخاصة Private training.

IMG-20240706-WA0048

IMG-20240706-WA0050