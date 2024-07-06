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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ستارمر: الدفاع والأمن على رأس أولويات الحكومة البريطانية الجديدة

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر
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قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد "كير ستارمر" في كلمة ألقاها خارج مبنى مجلس الوزراء ، إن الدفاع والأمن على رأس أولويات الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن حكومته  لن يقودها إلا التصميم على خدمة مصالح المواطنين، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد الحكومة البريطانية الجديدة لا مكان بها للمصالح الذاتية، مضيفًا أنه سيشارك في قمة الناتور القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

 وأضاف ستارمر، واجبنا الأول هو الدفاع عن الوطن وتأكيد مساندتنا للناتو، و علينا اتخاذ إجراءات وقرارات قاسية خلال الفترة المقبلة.

بعد 14 عاما من حكم المحافظين، بدأ كير ستارمر، زعيم حزب العمال، مهمته اليوم كرئيس لوزراء بريطانيا، متعهدا باستخدام فوزه التاريخي في الانتخابات البريطانية لإعادة بناء بريطانيا "حجرًا بعد حجر" وتوفير الأمن لملايين عائلات الطبقة العاملة، ووضع "البلاد أولاً، والحزب ثانياً".

رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر مجلس الوزراء الحكومة البريطانية الجديدة