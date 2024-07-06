آبل تتجه لدمج جيمينى لنظام التشغيل iOS 18

أضافت آبل برنامج Gemini AI من جوجل مع ChatGPT لنظام التشغيل iOS 18 هذا العام

وأفادت الشركة أنها ستتعاون مع OpenAI وتضيف "شات جي بي تي"، وهو روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي، وستعمل علي تحديث هذا التطبيق فقط وستوفر في القريب كثير من روبوتات دردشة أخرى إلى الإصدارات الأخرى من نظام التشغيل.

وفقا لبلومبرج، سيتم دمج Gemini AI من جوجل مع نظام التشغيل iOS 18، والذي سيتم طرحه في وقت قريب من هذا العام،

بالإضافة الي قد تقدم شركة التكنولوجيا العملاقة Anthropic’s Claude AI إلى هواتفها الذكية.

وكشف التقرير أنه إذا كان التوقيت مناسبًا، فقد تكون شركة Apple قادرة على تقديم كل من Gemini وChatGPT بحلول الوقت الذي يتم فيه طرح ذكاء Apple بالكامل.

يذكر أن هناك بعض الأنباء عن صانعي آيفون قد يؤخرون بعض ميزات الذكاء الاصطناعي بأواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025.

وستشمل ميزات الذكاء الاصطناعي هذه التي قد تتأخر بحلول نهاية عام 2024 في تطبيق Mail وSwift Assist لـ Xcode.

وقد وجد أن معظم ميزات الذكاء الاصطناعي في Siri لن تكون متاحة إلا في عام 2025

وأكد التقرير أن أبل لم تجري محادثات مطلقا لدمج Meta's Llama 3 في iOS 18، على الرغم من الكثير من التقارير التي تؤكد ذلك .

ويوضح عملاق التكنولوجيا ومقره الولايات المتحدة عن خطط لتقديم نموذج اشتراك لأدوات وميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة به في المستقبل.

وتخطط شركة آبل لتقديم هذه الأدوات والميزات مجانا على الأجهزة التي تدعم iOS 18، ومع ذلك في المستقبل القريب سيقومون بتحصيل رسوم مقابل الخدمة ذلك لأن لديهم خطة طويلة المدى لتحقيق الدخل من ميزات الذكاء الاصطناعي هذه التي ستكون متاحة على آبل.