"كدبة إبريل".. أحمد إبراهيم يعلق على أنباء زواجه من شيرين عبدالوهاب

السبت 06/يوليو/2024 - 03:46 م

علق الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على أنباء زواجه من الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: “مش عارف الحقيقة مين طلع الكلام ده، أنا بقول لشيرين كل سنة وأنتي طيبة، عشان مشوفتهاش من سنة تقريبًا، وهي صديقة وأخت غالية”.

وأضاف: “شيرين عبد الوهاب صديقة وأخت غالية، المفروض الكلام ده يتقال في شهر أبريل عشان تبقي كدبة إبريل، أنا زيي زي الناس فؤجت بالكلام ده، لما عرفت الكلام ده فضلت أضحك عليه، معرفش ليه بعد 22 سنة من صداقتي بشيرين الكلام ده اتقال دلوقتي”.

وكانت شيرين قد كشفت قبل أيام عن أزمتها الأخيرة مع شركة الإنتاج المملوكة للموزع الموسيقي حسن الشافعي ومحمد الشاعر، مشيرة إلى أنها لم توقع مع الشركة أي عقود كما زعم.

وقالت شيرين في بيان صحفي: إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني لشركة منتجة شهيرة، مدافعا عن المدعو محمد الشاعر، او يتضامن معه، في حين أن الأخير هو من نشر اغنية "وبحلفك"، والتي بسببها قمت بدفع مبلغ 8 مليون، قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة.