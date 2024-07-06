طلب إحاطة لوزير التموين بسبب زيادة سعر السكر المدعم

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الجديد حول تضارب تصريحات الحكومة بشأن زيادة سعر السكر على البطاقات التموينية.

وأشارت النائبة إلى أن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن القضية لم تُطرح بعد للنقاش داخل الحكومة لكنه لم يستبعد إمكانية مناقشتها لاحقا، وأن أي قرارات محتملة ستُدرس بعناية فائقة مع الأخذ في الاعتبار ظروف الفئات ذات الدخل المحدود وأنه لم يصدر أي قرار حكومي يتعلق بتعديل أسعار السكر المدعم حتى الآن، وشدد على أن أي قرارات في هذا الشأن، إذا ما تقرر دراستها واتخاذها، سيتم إعلانها بشفافية تامة للعامة.

وقالت: إن هذه التصريحات تتضارب مع تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور علي المصيلحي التى اقترح فيها رفع سعر سكر التموين إلى 18 جنيها، بدلا من 12.60 جنيها، وكذا رفع سعر السكر الحر متسائلة : نصدق من المتحدث باسم مجلس الوزراء أم وزير التموين والتجارة الداخلية السابق؟ ولماذا تصدر مثل هذه التصريحات الحكومية خاصة بعد رفع أسعار الخبز المدعم؟.

وطالبت من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس واستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد للرد على تساؤلاتها.

