الإعدام لطالبتين بتهمة خطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقًا لطالبتين لاتهامهما بخطف طفل وقتله، لطلب فدية من أهله، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 21378 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 3523 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمتين "إسراء م ا" 22 سنة، طالبة مقيمة طنان مركز قليوب القليوبية، و"شروق خ س" 24 سنة ربة منزل مقيمة طنان مركز قليوب، القليوبية، لأنهما في يوم 21/ 8 / 2023 قتلا عمدا مع سبق الاصرار "محمد إسماعيل عواد" الطفل البالغ من العمر 8 سنوات، بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وبباعث التستر على جريمة خطفه، وأعدتا لهذا الغرض جوهر يسبب الموت " عقار الكلوزياكس " ولم يردعهما ضعف قوته وقلة حيلته أو صلة قرابته بالمتهمة الأولى، ونفاذاً لاتفاقهما استدرجاه تحايلاً إلى مسكن الثانية وسقيتاه جرعة من العقار المخدر أفقدته الوعي وأمعنا في أعطائه جرعات من ذات العقار المخدر قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وإستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها اذ انهما في ذات الزمان والمكان خطفا الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلتين صغر سنه وعدم تمييزه، وبباعث طلب فدية من ذويه، بأن ارتدت الأولى نقابا لاخفاء هويتها عن المجني عليه، نجل خالتها وذويه وتوجها إلى مسكنه وقدمت له الأولى مبلغا ماليا لبث الطمانينة في نفسه، وطلبت منه إرشادهما عن أحد الأماكن فوثق فيهما الصغير وذهب معهما واستدرجتاه إلى مسكن الثانية، بعد أن تأكدتا من خلوه من الأشهاد وأبعدتاه عن أعين الرقباء.