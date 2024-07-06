القاهرة الإخبارية: ضربات روسية بالمسيرات داخل العمق الأوكرانى

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن القوات الروسية شنت غارات بالمسيرات الانتحارية من نوع شاهد صوب الأراضي الأوكرانية، حيث تعرضت منشأة للطاقة الكهربائية في أقصى شرقي شمال الأراضي الأوكرانية وبالتحديد في مقاطعة سومي، حيث لوحظ انقطاع للتيار الكهربائي أدى إلى إضرار في وصول إمداد الطاقة الكهربائية صوب منطقة خاركييف.

وأضاف مناف، اليوم السبت، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 12 منطقة بداية من منطقة سومي وتشيركاسي وتشيرنيهاف، وخاركييف ونواحي العاصمة كييف، والمناطق الجنوبية الشرقية من أوكرانيا، كل هذه المناطق تعرضت لوابل من المسيرات الروسية ودامت عمليات الاشتباكات نحو أكثر من 5 ساعات متواصلة.

وأوضح أن القوات الأوكرانية شنت هي الأخرى غارات صوب مصافي النفط في منطقة كراسنودار الروسية، حيث أعلن عن استهداف هذا المصفى، كما شوهد من قبل شهود العيان والمراقبين الذي قاموا بتصوير عمليات الاستهداف الأوكراني، لذلك المصفى بالتحديد، حيث استهدفت أكثر من 4 مسيرات أوكرانية المصفى بالتحديد ولم تتمكن الدفاعات الجوية الروسية من استهدافها.