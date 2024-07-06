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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

الثانوية العامة 2024.. التعليم: إعادة امتحان لجنة الدقهلية حال ثبوت واقعة الغش الجماعي

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في إطار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام أحد أولياء الأمور بالتواصل بصوت مرتفع مع الطلاب خارج حرم احد اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة قامت  بتشكيل لجنة خاصة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالكامل في اللجنة محل الواقعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه، في حال ثبوت صحة الغش الجماعي وتطابق الاجابات بين طلاب اللجنة، سيتم إلغاء الامتحان وإعادته لطلاب اللجنة بالكامل في الدور الثاني، كما سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كافة المسئولين عن التقصير في الواقعة.

وأدى طلاب الثانوية العامة اليوم، امتحاني الكيمياء لشعبة علمي والجغرافيا لشعبة الأدبي.

الثانوية العامة 2024 بمحافظة الدقهلية طلاب الثانوية العامة محافظة الدقهلية غش جماعي