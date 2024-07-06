أنباء عن اختيار عزت إبراهيم رئيسا لـ"العامة للاستعلامات"

تداولت أنباء عن اقتراب الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، من تولي رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات خلفا للدكتور ضياء رشوان، الذي تشير تقارير عدة إلى توليه رئاسة المجلس الأعلى للإعلام.

ويشغل الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يترك مهمة المتحدث الرسمي مع بدء ممارسة مهامه الجديدة رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات مع الاحتفاظ بعضوية المجلس.

وحرص الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على دعم وتهنئة عزت إبراهيم، عبر منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "الأستاذ الكبير"، وذلك عقب انتشار أخبار حول اختيار الأخير رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات.

