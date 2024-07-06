إيناس عبدالدايم: أكاديمية المتحدة لتطوير الإعلام تدرب وتؤهل العاملين باستمرار

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، إن البرنامج التدريبي للمحتوى الرقمي متخصص لرفع كفاءة العاملين في قطاع المحتوى الرقمي بالشركة المتحدة، وهو برنامج تدريبي دوري ومستدام يتم التأكد من خلاله وصول العاملين بهذا القطاع لأقصى درجات الكفاءة المهنية والمعرفية.

وأضافت عبد الدايم، خلال تصريحاتها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البرنامج يتم عن طريق مجموعة من الخبراء معظمهم من الشباب النابغين في هذا المجال، ويقوم على التفاعل والتدريب العملي، وليس فقط التدريب النظري.

وأوضحت رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، أن التدريب العملي كان من أسعد لحظات المتدربين، فضلًا عن تعزيز التواصل مع كبرى الشركات العالمية بهذا المجال الذين يقومون بجزء من التدريب، مثل شركة تيك توك، التي نفذت محاضرة تعريفية عن المنصة وآخر تحديثات المعايير الخاصة بها، وطرق النشر والتفاعل.

ولفتت رئيس أكاديمية المتحدة للإعلام، إلى أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالشراكة مع الأكاديمية تستهدف رفع الكفاءة، وتطوير الأداء المستمر للعاملين بمختلف المجالات، ليس فقط المحتوى الرقمي، منها التقديم البرامجي والكتابة الإبداعية والإخراج والديكور، وهناك أكثر من ملف خلال الفترة المقبلة