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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عماد الدين حسين: الحوار الوطني يحظى بدعم كبير جدًا من الرئيس السيسي

عماد الدين حسين ـ
عماد الدين حسين ـ عضو مجلس أمناء الحوار الوطني
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قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني يحظى بدعم كبير جدًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث عنه بإيجابية طوال الوقت، كما أن غالبية مؤسسات الدولة ترعاه وتقدم له كل أنواع الدعم.

وأضاف حسين، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوى الوطنية لأمانة الحوار شاركت بفعالية أو أكثر إلا ما ندر، لافتًا إلى أن المواطن البسيط ما يشغله هو أن يرى نتائج مجسدة ومطبقة على الأرض ومنعكسة في مناحي الحياة.وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المواطن يريد أن يرى انتعاشة في المجال الاقتصادي والسياسي، مشيرًا إلى أنه تم استحداث تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك عدد كبير من السياسيين والقوى السياسية منتظرة الترجمة الفعلية الكاملة لتوصيات للحوار الوطنى، خاصة تلك التى صدرت بالفعل خلال الفترات الماضية. 

مجلس أمناء الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني