كهربا خلال جنازة أحمد رفعت: "اللي هيصور هكسر تليفونه"

شهدت جنازة اللاعب أحمد رفعت، حالة من الفوضى، عندما حاول محمود كهربا منع بعض الحاضرين من التقاط صور من جنازة اللاعب الراحل، تلتها نوبة صراخ هستيري من جانبه، وتهديده بتحطيم هواتفهم.

وانهارت والدة اللاعب أحمد رفعت، خلال الجنازة، ودخلت في نوبة بكاء حادة، كما انهار شقيقاه محمود ومحمد.

وشهدت قرية ابشان بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، مشهدًا حزينًا لموكب جنازة اللاعب أحمد رفعت، لاعب نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 36 عامًا، إثر صراع مع مضاعفات أزمة قلبية.

وتوافد الآلاف من أهالي القرية والمحافظة المجاورة، إلى مسجد المغفرة لأداء صلاة الجنازة على جثمان اللاعب أحمد رفعت، وسط حالة من الحزن والأسى خيمت على الجميع.

وحرص عدد من نجوم الكرة المصرية على التواجد في الجنازة، لتقديم واجب العزاء لأسرة اللاعب أحمد رفعت، وعلى رأسهم محمود كهربا لاعب الأهلي، وعبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، ومحمود جنش، وحازم إمام.

وبعد الصلاة على جثمان الفقيد، تم دفنه بمقابر العائلة إلى جوار والده، وحضر الجنازة نيابة عن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الذي قدم واجب العزاء لأسرة الفقيد.