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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

«القاضي» يدعو الأطباء للجمعية العمومية في انعقادها الثاني

الدكتور ابو بكر القاضي
الدكتور ابو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء
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دعا أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، جموع الأطباء، للمشاركة بقوة في الانعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية للنقابة يوم الجمعة 12 يوليو الجاري.

وقال القاضي في تصريحات له اليوم، إن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن مجموعة من البنود الهامة على رأسها الصعوبات التي تواجه استخراج تراخيص المنشآت الطبية، وقانون المسؤولية الطبية، وتأثير غيابه على الوضع الصحي في مصر والكوارث التي تواجه الأطباء  في القضايا المهنية بسبب غياب القانون.

ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء رسالته إلى أعضاء الجمعية العمومية قائلا:" من ينزعج من قانون تأجير المستشفيات ولائحته التنفيذية يشارك في الجمعية العمومية ويثبت حضوره، ومن لا يرضى عن أداء مجلس النقابة يشارك ويثبت حضوره، ومن يهتم بأموال الأطباء يشارك في مناقشة الميزانيات والاعتراض عليها وإبداء رأيه.

وشدد القاضي، على أن النقابة لن تكون قوية، سوى بوجود جمعية عمومية قويه تقف خلف مجلس النقابة، ليكمل مسيرة المطالبة بحقوق  الأطباء، قائلا:" شعارنا في العمل أفعال لا أقوال".

النقابة العامة لأطباء مصر الإنعقاد الثاني للجمعية العمومية العادية الجمعة 12 يوليو