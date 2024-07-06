الإعدام شنقا لموظف قتل زوجته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لموظف، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه لاتهامه بقتل زوجته بعدة طعنات بجميع أنحاء جسدها بسلاح أبيض "سكين"، قد أودت بحياتها، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 10031 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم 3904 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، اتهام "ياسر أ أ" 49 سنة، موظف ومقيم بمساكن أحمد عثمان ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، لأنه في يوم 16 / 4 / 2023 بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية قتل زوجته المجني عليها "وفاء حسن مصطفى رزق"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لما أضمره في نفسه حيال سلوكها وأعد لذلك الغرض سلاح ابيض "ات وصفه"، فما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بأنحاء جسدها قاصدًا من ذلك قتلا فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية.

