رئيس وزراء بولندا يأمل في التعاون الدولي المثمر بين بلاده وبريطانيا

هنأ رئيس الوزراء البولندي "دونالك توسك"، نظيره البريطاني الجديد "كير ستارمر" على الانتصار الكاسح الذي حققه حزبه "العمال" في الانتخابات التشريعية وتوليه رئاسة وزراء بريطانيا.

وقال توسك - في تغريدة نقلها راديو "بولندا" اليوم السبت - "رئيس الوزراء كير ستارمر، تهانينا على انتصارك العظيم،أعتقد بأننا سويا سنفعل الكثير من أجل المملكة المتحدة (بريطانيا) وبولندا وأوروبا والعالم الحر"،معربا عن أمله في أن يكون هناك تعاون دولي مثمر بين بولندا والمملكة المتحدة.

وكان حزب العمال البريطاني قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس "الخميس"، لينهي بذلك 14 عاما من حكم حزب المحافظين عاصر خلالها أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب فضائح سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية.