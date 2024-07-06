"القاهرة الإخبارية": الطائرات الحربية لم تتوقف عن قصف جميع أحياء قطاع غزة

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، بشير جبر، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد على قطاع غزة لليوم 273، الذي لم تتوقف فيه آله التدمير الإسرائيلية لكل مناحي الحياة.

وتابع، أن الطائرات الحربية لم تتوقف عن قصف جميع أحياء قطاع غزة، ففي حي الشجاعية يشهد عملية عسكرية كبيرة منذ عشرة أيام، حيث لم تتوقف آلة الإسرائيلية عن إطلاق قذائفها ورصاصها باتجاه الحي وتحديدا باتجاه الاحياء المجاورة من حي الزيتون والتفاح والدرج مما أدى إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.وأشار إلى أنه خلال 12 ساعة فقط استشهد ما يزيد عن 25 فلسطينيا في غارات متفرقة على القطاع، وكانت آخر تلك الغارات استهداف منزل لعائلة أبو بليمة في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح في المحافظة الوسطي، مما أدي إلى ارتقاء شهيدين.

وأضاف، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت منزل يعود لعائلة أبو شكيان في مخيم النصيرات، مما أدي إلى استشهاد سبعة فلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال، لافتًا إلى أن مدينة خان يونس ورفح لم تسلم من الغارات التي استهدفت منازل المواطنيين من المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وكذلك منطقة الشوكة شرق مدينة رفح، مما أدي إلى ارتقاء ما يزيد عن 8 شهداء معظمهم من النساء والأطفال أيضا.

وأوضح أن مدينة رفح الفلسطينية في أقصي قطاع غزة تشهد توغلا إسرائيليا كبيرا منذ الشهرين الماضيين ولازالت تقوم بإعادة التموضع في مناطق واسعة من مدينة رفح، وتقوم بإطلاق قذائفها ورصاصها بشكل مباشر باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم وتعيث فسادا ودمارا واسعا في المدينة التي باتت مدمرة بشكل شبة كامل جراء هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد.