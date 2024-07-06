بالصور.. محمد حماقي يشعل حفلات الصيف في بورسعيد

أحيا الفنان محمد حماقي حفلا غنائيا في بورسعيد وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات.

وقدم حماقي خلال الحفل باقة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من الحضور منها "أجمل يوم، ناويها، أدرينالين، أحلى حاجة فيكي، نفسي ابقى جنبه" وغيرها من الأغاني، وتولى تصميم الإضاءة طارق صبري.

وفي وقت سابق، محمد حماقي طرح أغنية حبيت المقابلة، وذلك على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات يوتيوب.

وأغنية حبيت المقابلة من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الأرتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

ويواصل حماقي تجهيز أغاني ألبومه الجديد المفترض طرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد طرحه العام الماضي 6 أغاني منفردة من بينهم حبيت المقابلة، دلعنا كتير، إيه السعادة دي.

ويتعاون محمد حماقي في أغاني ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ومن أبرزهم محمد يحيى وعمرو المصري وغيرهم.