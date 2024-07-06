محمد صلاح ينعى أحمد رفعت

نعى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزى، احمد رفعت لاعب فريق فيوتشر، الذى وافته المنية صباح اليوم السبت.

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة لأحمد رفعت وعلق عليها قائلاً: "البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه".

ورحل اللاعب عن عالمنا منذ ساعات متأثراً بالوعكة الصحية التى سبق وتعرض لها فى مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد السكندري فى شهر رمضان الماضي.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي مودرن فيوتشر، وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مروره بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية.

وجاء بيان مودرن سبورت كالتالي:

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾

ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت عن وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر أثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.

بقلوب يعتصرها الحزن لا نملك إلا الرضا بأقدار الله يتقدم النادي بخالص التعازي لأسرة اللاعب وجماهير الكرة المصرية داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعاً الصبر والسلون.