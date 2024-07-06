رئيس الوزراء العراقي: مستعدون للتعاون مع الصومال في محاربة الإرهاب

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، استعداد بلاده للتعاون مع الصومال في محاربة الإرهاب، مشيرا إلى الخطر الكبير الذي يشكله الإرهاب أينما وجد، وأن من مصلحة الشعوب والدول التعاون في مكافحته وعدم التهاون إزاء ما يشكله من تهديد وزعزعة للاستقرار.

جاء ذلك - حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - خلال استقبال السوداني نظيره الصومالي، حمزة عبدي بري، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والأمني، كما تطرقا إلى العدوان المتواصل على غزة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية تتطلب من المجتمع الدولي التعامل بجدية لإيقاف العدوان الغاشم.

وأوضح السوداني، أن العراق اليوم ينعم بالاستقرار الذي تحقق بعد اندحار الإرهاب بجهود القوات الأمنية، لافتا إلى أن القوات المسلحة مستمرة في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية المهزومة.

من جانبه، أعرب بري، عن رغبة بلاده في الإفادة من خبرات العراق في مجال محاربة الإرهاب، وكذلك في مجال التعاون الاقتصادي؛ حيث تمتلك الصومال ثروات طبيعية لم يتم استغلالها.