رئيس «العربي الأسترالي»: أزمات حادة تُهدد نتنياهو وحكومته

علق رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات، أحمد الياسري، على التقارير الدولية حول الضغط الدولي الذي تتعرض له إسرائيل لوقف العدوان على قطاع غزة، خاصة في ظل النقص الحاد في الأدوية والمواد الإغاثية العاجلة، بوجود أزمات حادة تُهدد نتنياهو وحكومته.

وقال، في مداخله له عبر تطبيق "سكايب" على فضائية القاهرة الإخبارية من سيدني، اليوم السبت، إن حكومة بنيامين نتنياهو تعد من أصعب الحكومات تقريبا في تاريخ إسرائيل بمواجهة المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن قرارات المجتمع الدولي لا يهتم بها نتنياهو خاصة وانه يركز فقط على الدعم الأمريكي وما يحل عليه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو قبل أيام وهو يخاطب حماس بانه لا تعتمدوا على الضغط الدولي فنحن اعتدنا على الضغط الدولي، مما يشير إلى العنجهية وعدم الاكتراث بالقرارات الدولية، منوهًا أن نتنياهو يقوم بمعركة أخيرة فهو لا يهتم ولا يفكر في مستقبل سياسي حتى وإن ساهم في إحداث انقسام داخل اليمين.