مسئول روسي: موسكو قد تدخل تعديلات على عقيدتها النووية ردًا على التصرفات الغربية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم /السبت/، أن موسكو قد تجري تغييرات أو تدخل تعديلات على العقيدة النووية الروسية؛ ردًا على التصرفات غير الودية من الغرب.

وقال ريابكوف - خلال مقابلة مع مجلة "الشئون الدولية"، نقلتها وكالة "سبوتنيك" للأنباء - "أعترف تماما أنه بعد مرور بعض الوقت سيكون هناك بعض التحديد لما قد تكون عليه مناهجنا تجاه هذه القضايا المهمة للغاية والمهمة للغاية في حالات التصعيد الإضافي من جانب خصومنا".

وأكد أن "الوضع في محيط الصراع الأوكراني أظهر أن الردع النووي بمفهومه الكلاسيكي السابق لم يعد يعمل بشكل كامل"، مضيفا: "لذلك سيتم إدخال بعض الإضافات".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا قد تجري تغييرات على عقيدتها النووية، وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.