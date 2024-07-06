تعرض للإغماء باللجنة.. نقل ملاحظ ثانوية عامة لمستشفى بورسعيد

أعلن طاهر الغرباوي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ورئيس غرفة عمليات الثانوية العامة، اليوم السبت، عن وجود حالة إغماء واحدة بين صفوف الملاحظين على امتحانات الثانوية العامة.

نقل ملاحظ للمستشفى سقط مغشيا عليه داخل لجنة الثانوية العامة في بورسعيد

وأشار رئيس غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في بورسعيد، في بيان صحفي، إلى أنه جرى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة حيال واقعة اغماء الملاحظ، ونقله إلى المستشفى بواسطة الاسعاف.

ومن جانبه، صرح الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن طلاب الثانوية العامة ببورسعيد، أدوا اليوم الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا دون مشكلات، وذلك بنسبة حضور 99.7% لطلاب الشعبة العلمية و 99,6% للشعبة الأدبية.