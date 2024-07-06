باحثة: مصر تؤمن بأن حل الأزمة السودانية بأيدي السودانيين أنفسهم

قالت سمر إبراهيم، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن كلمة السفير بدر عبد لعاطي وزير الخارجية والهجرة، التي ألقاها اليوم، في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، كانت مهمة للغاية ومؤثرة جدًا، ولمست العديد من النقاط المهمة، وأكد فيها ضرورة التوصل لحل سياسي وتوافق سياسي ينبع من رؤية الشعب السوداني.

وأضافت الباحثة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تؤمن بأن الحل في الصراع السوداني نابع من السودانيين أنفسهم، مؤكدة أن تصريحات وزير الخارجية اليوم تؤكد اتجاه السياسة الخارجية المصرية تجاه الملف السوداني.أوضحت أن وزير الخارجية ذكر عدة نقاط مهمة، أبرزها ضرورة التوصل لحل سياسي ينبع من السودانيين أنفسهم أو من رؤية سودانية خالصة، وهذا يشير إلى عدد من الدلالات، بينها أن مصر حريصة على إحداث توافق سياسي بين القوى السياسية المدنية.