بريطانيا: ستارمر يعقد اجتماعه الوزاري الأول بعد انتصار كاسح لحزبه في الانتخابات التشريعية

عقد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم /السبت/ أول اجتماع وزاري له بعد أن حقق حزبه "العمال" انتصارا كاسحا في الانتخابات التشريعية وتوليه رئاسة وزراء البلاد.

وقال ستارمر - في تصريحات في مستهل الاجتماع نقلتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إنه يشعر بالشرف والامتياز بأن تتم دعوته لتشكيل الحكومة من قبل ملك البلاد، مضيفا "لدينا كم هائل من العمل لننجزه".

وكان ستارمر قد بدأ أمس بتشكيل حكومته الجديدة، حيث عين أنجيلا راينر نائبة له ووزيرة دولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، وأسند حقيبة المالية لراشيل ريفز، لتصبح بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وتم تعيين جون هيلي وزيرا للدفاع، وتم إسناد حقيبة الخارجية لديفيد لامي، وإسناد حقيبة الداخلية لإيفايت كوبر.

يشار إلى أن حزب العمال البريطاني المعارض حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول الخميس، لينهي بذلك 14 عاما من حكم حزب المحافظين عاصر خلالها أحداثا مهمة كخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأزمة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب فضائح سياسية وأزمات اقتصادية واجتماعية.