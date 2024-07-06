من يصل إلى كرسي الحكم؟.. حالة انقسام شديدة داخل الأحزاب الفرنسية

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الصناديق هي التي أتت باليمين الفرنسي للاقتراب للسلطة الفرنسية، مشيرًا إلى أن حزب التجمع اليميني، يحاول الوصول إلي كرسي الحكم بواسطة صناديق الانتخابات.

وأضاف "شقير"، أن الأحزاب الفرنسية تشهد حالة انقسام شديدة، وهذا يسهم في تعقيد الانتخابات، مؤكدًا أن الرئيس الفرنسي ماكرون في مأزق كبير بسبب الانتخابات التي وصفت بالتاريخية.

وأشار إلي أن الانتخابات الفرنسية شهدت الكثير من المشاهد، ومنها مشاركة المشاهير والفنانين، مضيفًا أن اللاعب الفرنسي كليان مبابي دعا وحث المتابعين له بعدم التصويت لليمين الفرنسي.