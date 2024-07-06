"الطوارئ الصينية": إرسال أكثر من 800 شخص للمساعدة في عمليات إنقاذ تصدع سد بثاني أكبر بحيرة

قالت وزارة الطوارىء الصينية إنه تم إرسال فريق عمل إلى مقاطعة /هونان/ وسط الصين لتوجيه جهود الإنقاذ بعد حدوث تصدع في سد في ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في البلاد /.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن الوزارة أنه تم إرسال أكثر من 800 شخص من فريق الصين الوطني للإطفاء والإنقاذ الشامل و146 مركبة و82 قاربا إلى مكان الحادث.

ولمنع توسع التصدع، تم نشر 50 عامل إنقاذ إضافيا، إلى جانب 30 مجموعة من المعدات وفريق هندسة المياه للإنقاذ من حاضرة المقاطعة /تشانجشا/.

وقالت الوزارة إنه يتم استخدام طائرات المسح بدون طيار وأقمار الاستشعار عن بعد لجمع صور للتصدع والمنطقة المتضررة المحيطة.

وتم إرسال إمدادات الطوارئ لدعم السلطات المحلية في عمليات إجلاء وإعادة توطين السكان المتضررين من الكارثة.

وحتى الساعة العاشرة من مساء أمس، تم نقل 5000 من سكان المنطقة المتضررة بأمان، ولم ترد تقارير فورية عن وجود أفراد محاصرين أو وقوع إصابات.

وقد بلغ عرض التصدع الذي حدث في سد بحيرة /دونجتينج/ حوالي 10 أمتار ولكنه توسع بعد ذلك وتغطي المنطقة المتضررة بالقرب من قرية /توانبي/ حوالي 50 كيلومترا مربعا وقد شهدت هذه المنطقة حدوث تصدع للسد في عام 1996.

ومنذ 16 يونيو الماضي، شهدت مقاطعة /هونان/ هطول أمطار هي الأشد غزارة هذا العام، وسجلت بعض المناطق فيها أرقاما غير مسبوقة في كمية الأمطار.