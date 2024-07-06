نقيب الفلاحين: الزراعة المستدامة هي الأنسب للحفاظ على التنوع البيولوجي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، ان الزراعه المستدامه هي النظام الانسب للحفاظ علي التنوع البيولوجي حيث يلبي هذا النظام احتياجتنا الاساسيه من الطعام علي المدي الطويل وباستمرار مع الحفاظ علي البيئه والتنوع البيولوجي وتحسين الظروف للاستفاده باقصي درجة ممكنه من المصادر الطبيعيه غير المتجدده وحماية المصادر الطبيعيه بما لا يمس بقدرة الاجيال القاده علي الحصول علي المنتجات الزراعيه الكافية، لافتا الى ان هذا النظام غير مضر بالبيئه سواء (تربه أو ماء أو هواء ) بما يحافظ علي التنوع البيولوجي شديد الاهميه لاستمرار الحياه.

واضاف نقيب الفلاحين، أن الزراعه المستدامه ترشد استخدام الموارد الموجوده من مياه ومستلزمات زراعيه وتحافظ علي تربه صحيه لسنوات قادمه.

واردف ابوصدام، ان اهم ما يمنع ويعرقل الزراعه المستدامة هو قلة التوعيه وضعف الحاله الاقتصادية للمزارعين ، مؤكدا ان الزراعه المستدامه هي سلاح العالم لتوفير الأمن الغذائى والحفاظ علي الموارد الطبيعيه والبيئه.

وأوضح ابوصدام ان العوده الي الزراعه البدائيه بطرق زراعيه والات حديثه هو الحل لانتاج غذاء امن لا يستخدم المبيدات والاسمده المصنعه ولا التقاوي والبذور المهندسه وراثيا وهو ما يحافظ علي التربه والماء والهواء من التلوث ، حيث يمكننا الاعتماد علي الاسمده العضويه والمكافحه اليدويه أو باستخدام الاعداء الطبيعيين للحشرات والافات الضاره بدلا من الاسمده الكيماويه والمبيدات المصنعه

حيث ننتج اغذيه صحيه لا تتسبب في انتشار الامراض بمذاق افضل

كما هو الحال في الزراعه التي تستخدم الكيماويات والبذور المهندسه وراثيا والتي تتسبب في امراض القلب والسرطان وتضر البيئه