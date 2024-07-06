حملات نظافة مكثفة بقرى مركز مطاى بمحافظة المنيا

تابع محمد عبد الغني حسن، رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا أعمال رفع القمامة من نقط تجميعها بقطاع منبال، حيث تم رفع المخلفات بنقاط تجميعها من القري التابعه للقطاع.

وجاء ذلك تنفيذا التكليفات وتوجيهات اللواء الوزير عماد كدواني، محافظ المنيا، بالمتابعة اليومية لأعمال النظافة وتمهيد الطرق بالمراكز والقرى ورفع نقاط التجميع للقمامة بصفه مستمرة حفاظا على صحة المواطنين.

وتم رفع المخلفات من طريق مدخل قريه منبال والطرق الرئيسية بها ورفع تراكمات المخلفات بسرعه للحفاظ على صحة المواطنين.

وبدأت اليوم الوحده المحليه لقرية منبال رفع تراكمات القمامه من مقلب مرزوق التابع لمجلس قروي منبال باستخدام معدات الوحده المحليه لاستكمال رفع المخلفات من المقلب ورفعه الي المقلب الرئيسي حفاظاً على صحة المواطنين و للحد من انتشار الأمراض، بحضور السيد هشام عبد الحليم رئيس القريه.

كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة اليومية بالوحدات القروية مؤكدا على سرعة رفع المخلفات وتجميعها حفاظا على الصحة العامة تحت إشراف الساده نواب رئيس المركز وبحضور رؤساء القرى.