"الاحتلال الإسرائيلي" يشدد إجراءاته بالقدس واعتقال 15 فلسطينيًا من أنحاء الضفة الغربية

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /السبت/، إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من القدس، ومحيط المسجد الأقصى المبارك، ومنعت عشرات الفلسطينيين من دخوله.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددًا من الفلسطينيين من أراضي الـ48، من الدخول إلى المسجد الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال كذلك عشرات الأطفال من الدخول إلى المسجد الأقصى ضمن فعاليات أحد المُخيمات الصيفية في القدس.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها على المسجد الأقصى منذ السابع من أكتوبر 2023، إذ تتمركز طوال الوقت عند أبواب الأقصى، وتنصب السواتر الحديدية وتوقف الوافدين وتحاول عرقلة دخولهم إلى المسجد في كثير من الأوقات.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية، قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال، اعتقلت منذ أمس 15 شخصًا من الضفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وأوضح النادي، في بيان صحفي، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات قلقيلية، والخليل، ورام الله، وأريحا، والقدس، حيث رافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر 2023، إلى أكثر من (9535)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

