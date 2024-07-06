إصابة طالبة ثانوية عامة بالإغماء أثناء أدائها امتحان الكيمياء بالقليوبية

أصيبت طالبة ثانوية عامة بلجنة مدرسة بطوخ محافظة القليوبية، اليوم السبت، بالإغماء أثناء أداء امتحان الكيمياء، وجرى نقلها بالإسعاف إلى المركز الطبي بطوخ.

وتلقت الأجهزة المعنية بالقليوبية بلاغًا بإصابة طالبة من القسم العلمي "ر ن" بالإغماء أثناء أداء مادة الكيمياء، جرى نقل الطالبة بالإسعاف للمركز الطبي بطوخ وتقديم الخدمة الطبية اللازمة.

وحرص عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، علي انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، اليوم السبت، كما حرصوا علي إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات، كما أنهم حرصوا علي الدعاء لأبنائهم وقراءة آيات من القرآن الكريم.

وتتابع سماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة داخل الإدارات التعليمية بالقليوبية، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لحظة بلحظة، بحضور سعيد ندا وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة.