باحث سياسى: العلاقات الإيرانية مع دول العالم قد تتحسن بعد فوز بزشكيان

قال بشير عبدالفتاح، الباحث السياسي، إن العلاقات الإيرانية مع دول العالم قد تتحسن نوعًا ما، بعد فوز المرشح الإصلاحي "مسعود بزشكيان".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الجديد لا يريد أن يصطدم بالمرشد، ويريد التناغم معه، وعدم الخروج عن السربونوه إلى أن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، كان من الرؤساء الذين يتبعون المرشد، مشيرًا إلي أنه إذا كان لبزشكيان، فرصة للتغير ورغبة في ذلك، فعليه التنسيق مع المرشد.

وأشار إلى أن العبرة في الفوز بالانتخابات، فجليلي كان مرشحًا قريبًا للفوز برئاسة إيران، وهذا يدل على مدى ارتفاع نسبة المشاركة السياسية في إيران.

وتابع، أن الانتخابات الإيرانية الأخيرة شهدت نسبة قليلة من المصوتين، بسبب أن الرئيس الإيراني ليس له محل من الإعراب بسبب وجود المرشد، وهذا يدل على حالة الإحباط التي تسيطر على الشعب الإيراني.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية قد أعلنت عن فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حيث كانت النتائج الأولية قد أظهرت في وقت سابق تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي.