أحمد حلمى يثير الجدل والاستياء قبل تصوير فيلمه الجديد

للمره الأولى يصادفنا الإعلان عن مشروع فيلم سينمائى، وتسود حالة من الغضب والجدل قبل حتى البدء فى التحضيرات الخاصة بالعمل، وهو ما حدث بمجرد إعلان المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه، فى فيديو على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الفنان أحمد حلمى سيقدم مشروعا سينمائيا جديدا، وإنتفضت السوشيال ميديا جدلاً وغضباً.

تفاصيل الواقعة

تبدأ تفاصيل الواقعة بعد أن أعلن المستشار تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، على صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مفاجأة جديدة فنية لكل الجمهور المصري العربي، وهى مشروع فيلم سينمائي للفنان أحمد حلمى، والذى سيتم التصوير فى نهاية العام الجاري، ليعرض العام المقبل ٢٠٢٥، وبحضور الفنان أحمد حلمي إلى جوار رئيس هيئة الترفيه، وبمجرد أن أعلن الأخير عن تفاصيل العمل، وأنه لشخص مصري يقوم بإجراء عمليات النصب فى المملكة العربية السعودية، وإحدى تلك العمليات النصب على الحجاج هناك، حتى ثارت حالة من الجدل والهجوم، من قبل رواد السوشيال ميديا والمتابعين والجمهور.

سبب حالة الجدل

علل الجمهور حالة الغضب والجدل الكبير على قيام الفنان أحمد حلمى الجديد، هو أن أحداث الفيلم تظهر المصري بشكل سلبي وتعكس صورة سلبية عن الشعب المصرى، خاصةً أنه يستغل واقعة النصب على حجاج وهى واقعة تشابه ما تم فى رحلة الحج الأخيرة، إلى جانب أن فيلم ولاد رزق الجزء الثالث أظهر أيضاً نفس الصورة الذهنية لمجموعة من المصريين قاموا بتنفيذ عمليات النصب بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

انقسام السوشيال ميديا

انقسم رواد السوشيال ميديا والمتابعين، حول قصة الفيلم، حيث ظهر فريق آخر يختلف فى الآراء حول الفريق الأول الغاضب من تفاصيل العمل، ويبرر ذلك أنه مجرد فن وسرد لكل الأنماط السلوكية المختلفة فى المجتمع، إلى جانب أن هذا الشخص النصاب فى فيلم الفنان أحمد حلمي لو يقوم بعمليات النصب داخل مصر، لن يختلف أحد معه، والدليل كل التاريخ الفنى المصري مليئ بتلك النوعية من الأعمال الفنية، ورغم ذلك لا ينفى أنه مصري ونصاب، وأولاد رزق الأشقاء كانوا يقومون بعمليات السرقة والإحتيال والنصب فى الجزء الأول والثاني من الفيلم، وهم أيضاً من الجنسية المصرية، وهو مالم يثير جدلاً وغضباً من رواد السوشيال ميديا.