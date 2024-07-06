"إكسترا نيوز" ترصد الأوضاع من الجانب المصري لمعبر رفح

رصد محمد عادل، مراسل "إكسترا نيوز"، الأوضاع عند الجانب المصري من معبر رفح البري، قائلًا: جيش الاحتلال يواصل التعنت تجاه دخول المساعدات الإنسانية، واليوم السبت لم تسمح قوات الاحتلال بدخول أي نوع من أنواع المساعدات المختلفة سواء الإنسانية أو المحروقات والمواد البترولية.

وأضاف عادل، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم هو الرابع على التوالي الذي لم تسمح فيه سلطات الاحتلال بدخول المساعدات الإنسانية، ولم تسمح لليوم الثاني على التوالي بدخول أي شاحنات وقود، في ظل خروج أغلب الخدمات عن الخدمة من بينها المنظومة الصحية التي شبه انهارت نظرًا لنقص الوقود، وتوقف أغلب المولدات الكهربائية عن العمل وسط إغاثات متصاعدة ومتتالية من داخل قطاع غزة.

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن وزارة الصحة الفلسطينية استغاثت معلنة أن أغلب المستشفيات خرجت عن الخدمة داخل القطاع في ظل نفاذ الوقود، ومن بين هذه المستشفيات مجمع ناصر الطبي.