ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العائمة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 45280 طن تشمل: 7109 طن يوريا و4100 طن مولاس و3250 طن رمل و562 طن علف بنجر و9537 طن اسمنت معبأ و20722 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 61099 طن تشمل : 14978 طن قمح و 33900 طن ذرة و 6800 طن خردة و 551 طن فول صويا و 4220 طن سكر و 650 طن اسمنت.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1401 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2370 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48555 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125908 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3752 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و طنطا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3405 حركة .

وانضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة و مصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية.

وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل ووزارتي التجارة والصناعة والمالية، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية التي يقتصر عليها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها تحت أي من النظم الجمركية الواردة بالمادة الأولى من القرار الوزاري المشترك رقم ( 682 ) لسنة 2007، وهي ميناء الإسكندرية البحري وميناء بورسعيد البحري وميناء العين السخنة البحري وميناء القاهرة الجوي.

وتأتى تلك الخطوة بالتزامن مع الطفرة التي حققها ميناء دمياط في مؤشرات الأداء التشغيلية خلال الفترة الأخيرة.