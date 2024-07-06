محامي المتهم يُكذب تحريات المباحث في «قضيةجانيت»

بدأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت في مدينة نصر.

وقال دفاع المتهم، أمام هيئة المحكمة، أن تحريات المباحث أثبتت ان العمارة محل الواقعة ليها باب خلفي يطل على حديقة، ولكن ما ثبت غير ذلك لأنه لا يوجد حديقة في محل الواقعة.

وقدم محامي المتهم حافظة مستندات تحتوي على صور تفيد أن مكان الواقعة لا يوجد بها حديقة.

وأكد محامي المتهم أمام المحكمة، أن المتهم شغال في مطعم كشري من الساعة 6 صباحا وحتى 8 مساءا.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف ‏بركات، ‏امانة سر عزت فاروق.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما ‏‏نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.‏

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق ‏‏العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.‏

وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى ‏‏حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق ‏‏هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.‏