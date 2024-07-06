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السبت 06 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح لشون وصوامع محافظة الشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها، أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦١٤٣١ طن و ٧٥٩ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى أن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش ومقطورة ) أن يكون وزن المقطورة منفصلاً عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد كذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

الاستراتيجية الأمن الغذائي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انتظام سير العمل توريد القمح