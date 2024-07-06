إصابة 6 فلسطينيين في اشتباكات مع الاحتلال في الضفة الغربية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن إعلام فلسطينين، اليوم السبت، إصابة 6 أشخاص في اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل، بإصابة شابين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في شرق نابلس.

وفي آخر التطورات الميدانية، ارتقى 24 شهيدًا جرّاء غارات إسرائيلية منذ الليلة الماضية على مخيمي النصيرات والبريج ودير البلح.

ونفذت الغارات الإسرائيلية بشكل قوي جدًا، كما أن الانفجارات كانت قوية وواضحة وتم سماع صداها من كل أرجاء وسط القطاع.

وأطلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية النار باتجاه المواطنين الموجودين على بحر شاطئ النصيرات، بالإضافة إلى استهداف عدد من المواطنين كانوا داخل الأراضي الزراعية يجمعون الحطب في مناطق شرقية لمخيم البريج، وأدى ذلك إلى إصابة عدد منهم ووصلوا إلى مركز العودة الطبي.