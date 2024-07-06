محافظ الشرقية يتفقد مركز السيطرة الموحد لشبكة الطوارئ

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، وذلك لمتابعة سير إنتظام العمل والتأكد من تسخير كافة الإمكانات المتاحة بالمركز لتلقي بلاغات الطواريء بأنواعها المختلفة والتعامل السريع معها ، لتفادي تفاقم الأزمات حيث تدعم الشبكة جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال إستخدام أحدث تقنيات أجهزة الجيل الرابع.

تعرف محافظ الشرقية من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ عن آلية العمل بالمركز وتمت الإشارة إلى أن المركز مزود بأجهزة للسويتش و Servers وأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف تعمل على مدار الـ 24 ساعة من خلال ثلاث نوبتجيات عمل من خلال مشغلي المنظومة والمدربين على تشغيلها بجودة وكفاءة عالية للمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستفادة من كافة الأجهزة الحديثة بالمركز لتحقيق الإستفادة القصوى والأهداف المرجوة من إنشاء المركز والمتعلقة بالحفاظ على خصوصية البيانات والإتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات وتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظاً على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.