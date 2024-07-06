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السبت 06 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نادي جامعة حلوان يطلق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج

جامعة حلوان
جامعة حلوان
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أعلن نادي جامعة حلوان عن *إطلاق أكاديمية للكونغ فو والكيك بوكسينج*، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة الدكتور السيد قنديل تهدف الأكاديمية إلى تعليم الأطفال والشباب مهارات الدفاع عن النفس وتعزيز لياقتهم البدنية والعقلية.

أكد الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أن الأكاديمية تسعى لتحقيق شعار النادي تربية - أخلاق - تدريب - بطولات مشيرًا إلى أهمية هذه الرياضات في بناء الجسم وتعزيز الصحة النفسية والبدنية للمتدربين.

وتستقبل الأكاديمية المتدربين من سن 4 سنوات فما فوق، من الجنسين. وتبلغ رسوم الاشتراك الشهري 200 جنيه للأعضاء و250 جنيهًا لغير الأعضاء.

مواعيد التدريب:
- السبت والثلاثاء
- من الساعة 5 مساءً للمبتدئين تحت 12 سنة
- من الساعة 6 مساءً للمبتدئين فوق 12 سنة
- من الساعة 7 مساءً لجميع الأعمار (مستوى البطولات)

يشرف على الأكاديمية المدير الفني د. هيثم زكريا،  أ. مي رضا.

للتواصل والاستفسار: 01115646656

200 جنيه الأطفال والشباب الدكتور السيد قنديل الدكتور أحمد فاروق